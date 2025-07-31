شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بدون تدعيمات استعدادا للموسم الجديد قبل 6 أيام من غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الإسماعيلى الفريق الوحيد الذى لم يدعم صفوفه بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي سيتم انتهائها 6 أغسطس المقبل، بسبب تعرضه لإيقاف القيد.

ونجح جميع الأندية الـ20 الأخرين في تدعيم صفوفهم بصفقات قوية من أجل دخول الموسم بشكل قوى، قبل 8 أيام عن بداية الموسم الجديد والذي من المقرر انطلاقه في الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث تأتي المسابقة بشكل جديد يحمل العديد من المتغيرات عن الموسم الماضي، يأتي أبرزها في زيادة عدد الفرق المتنافسة في المسابقة بعد إلغاء الهبوط بالموسم الماضي، بالإضافة إلى وضع قائمة جديدة من العقوبات الحازمة لمواجهة التجاوزات.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في قبول طلبه الذى قدمه للاتحاد الدولى "فيفا" من أجل السماح لهم بفتح القيد في المدة المتبقية من أجل دعم الفريق بلاعبين جدد.

ويعانى حاليا الإسماعيلى من إيقاف قيد تأديبى بالإضافة إلى قضيتين بخصوص الجزائرى محمد بن خماسة والإيفوارى جان موريل، بجانب ظهور قضية المالى محمد كونية والتي أكد مسئولو الإسماعيلى أنه لازالت مستمرة ولم يتم اتخاذ قرار بها وهو ما قدم به النادى خطابا بعدم صحتها.

وخاض فريق الإسماعيلى 6 مباريات ودية خلال فترة الإعداد منذ التعاقد مع ميلود حمدى خلفا لتامر مصطفى، بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، وفى معسكر الإسكندرية استطاع الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، والتعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله، والتعادل السلبى مع زد.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراة واحدة خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، تلك التى سيخوضها ضد سموحة اليوم الخميس لينهى المعسكر.

هذا وأسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، عن مواجهة الإسماعيلى مع بتروجت فى الأسبوع الأول من البطولة.

وتنتظر الإسماعيلى مواجهة قوية فى الأسبوع الثانى مع بيراميدز فى استاد 30 يونيو، كما يلتقى مع الزمالك فى الأسبوع السابع على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الأهلى فى الأسبوع الرابع عشر فى برج العرب، كما يلتقى مع كهرباء الإسماعيلية فى ديربى مدينة الإسماعيلية لأول مرة بعد صعود الكهرباء هذا الموسم.