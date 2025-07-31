شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السميع مهدد بالغياب عن الإسماعيلى أمام بتروجت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد عبد السميع لاعب وسط فريق الإسماعيلى، مهددا بالغياب عن أولى مباريات الدراويش في الموسم الجديد أمام بتروجت، المقرر لها الثامنة مساء 9 أغسطس المقبل، في الجولة الأولى من بطولة الدورى.

وتعرض محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلي، لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وذلك خلال مشاركته بمواجهة زد الودية، وتم استبدال اللاعب فور تعرضه للإصابة.

ويحتاج محمد عبد السميع لأسبوع من أجل العودة مجددا للتدريبات الجماعية، وهو الأمر الذى يؤكد صعوبة لحاق محمد عبد السميع بمواجهة بتروجت الأولى.

وشهد معسكر الإسماعيلى في الإسكندرية عودة الثنائى عبد الكريم مصطفى والفلسطينى خالد النبريصى للمشاركة في التدريبات بعد التعافى من الإصابة، حيث عانى عبد الكريم من التهابات في الركبة، بينما عانى النبريصى من كسر في الذراع.

وانضم البوركينابى إيريك تراورى للمعسكر في الإسكندرية بعد الاتفاق معه على الاستمرار لموسم جديد والتراجع عن فسخ التعاقد معه نظرا لوقف القيد، ويؤدى حاليا برنامج تأهيلى لتجهيزه.

هذا وأسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، عن مواجهة الإسماعيلى مع بتروجت فى الأسبوع الأول من البطولة.

وتنتظر الإسماعيلى مواجهة قوية فى الأسبوع الثانى مع بيراميدز فى استاد 30 يونيو، كما يلتقى مع الزمالك فى الأسبوع السابع على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الأهلى فى الأسبوع الرابع عشر فى برج العرب، كما يلتقى مع كهرباء الإسماعيلية فى ديربى مدينة الإسماعيلية لأول مرة بعد صعود الكهرباء هذا الموسم.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 كالتالى:

الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"

الجولة الثالثة - ضد الاتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز الرياضة"

الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"

الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثامنة - ضد إنبي "بتروسبورت"

الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"

الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"

الجولة الحادية عشرة - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية عشرة - ضد فاركو "الإسكندرية"

الجولة الثالثة عشرة - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة عشرة - ضد الأهلي "برج العرب"

الجولة الخامسة عشرة - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة عشرة - ضد مودرن سبورت

الجولة السابعة عشرة - باي ــ راحة من المباريات

الجولة الثامنة عشرة - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة التاسعة عشرة - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"

الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"

الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "السويس الجديد".