الامارات | نجم مانشستر يونايتد ينقذ شابا كان يحاول الانتحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ أنطونيو فالينسيا نجم منتخب الإكوادور ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، شابا كان يعتزم الانتحار.

وذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية أن فالينسيا أنقذ شابا كان يحاول القفز من فوق جسر في وقت سابق من الأسبوع.

وكتب فالينسيا الذي اعتزل كرة القدم قبل أربع سنوات عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي «مساء الاثنين، مررتُ بتجربةٍ لم تكن مُمتعة على الإطلاق، أراد شابٌّ إنهاء حياته على ذلك الجسر، وكان صغيرًا جدًا، نزلتُ من سيارتي واقتربتُ منه، لم أنقذه، لكنني حاولتُ التحدث إليه».

وأضاف «الحمد لله أنه تعرّف عليّ، حاولتُ أن أقول له بضع كلماتٍ لتحفيزه، وكان الأمر صعبًا للغاية، الحمد لله أن أفراد عائلته وصلوا وقرر عدم الانتحار».

وأوضح «أرجوكم اعتنوا بأنفسكم، وبعقولكم، وبقلوبكم، الصحة النفسية مهمةٌ للغاية، الحياة هشةٌ للغاية».