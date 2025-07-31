شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تصعيد ظهير أيسر منتخب الشباب للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي تصعيد محمود لبيب ظهير أيسر فريق الشباب مواليد 2005 ولاعب منتخب مصر للشباب للتدرب مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة، وحل أزمة النقص العددي في الجبهة اليسرى بالأهلي.

ولا يملك الأهلي سوى ظهير أيسر وحيد هو محمد شكري ويستعيد الإسباني خوسيه ريبيرو للاستعانة باللاعب كريم فؤاد للعب في الجبهة اليسرى ليكون بديل شكري في تلك الجبهة.

ويأتي التفكير في تصعيد لبيب بعد اقتراب رحيل أحمد نبيل كوكا إلى نادي قاسم باشا التركي، والذي كان يجيد اللعب في مركز الجبهة اليسرى، ويمنح المدير الفني خيارات متعددة في تلك الجبهة.

في سياق آخر، يترقب مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المقدم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر، وإنهاء إجراءات بيع اللاعب إلى النادي التركي.

ووصل مسئولو الناديين إلى مراحل متقدمة من المفاوضات ويتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور قبل إتمام إجراءات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي.

ويتبقى موسم واحد في عقد كوكا مع الأهلي، وتجري المفاوضات على المبلغ الذي سيحصل عليه الأهلي والذي يرغب في الحصول على مبلغ مليون دولار، لإنهاء الصفقة.

