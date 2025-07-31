شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تعلن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال في مؤتمر صحفى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يقيم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل الموافق 3 أغسطس للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر 2025 بصالة نادى النادى بالعاصمة الإدارية المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

يحضر فعاليات المؤتمر الصحفى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وممثلى الشركات الراعية للجنة البارالمبية والجهاز الفني والإداري والطبى واللاعبين.

من المنتظر أن يشارك في البطولة 1200 لاعب يمثلون 80 دولة من مختلف قارات العالم.

كان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبية عن الجدول التمهيدي للمنافسات لبطولة العالم 2025، ومن المنتظر أن تقام لأول مرة بطولة العالم للناشئين على مدى يومين 9 - 10 أكتوبر، مما يعكس القوة المتزايدة وعمق الرياضيين الناشئين في جميع أنحاء العالم، وستتبع بطولتي العالم للناشئين بطولة العالم للكبار والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر.

تختتم البطولة بفعاليات الفرق للرجال والسيدات، والتي ظهرت لأول مرة في النسخة الأخيرة في دبي 2023 إلى جانب فعاليات الفرق المختلطة، التي تم تقديمها لأول مرة في تبليسي 2021.

وأكد الاتحاد الدولى لرفع الأثقال أن بطولة العالم بالقاهرة 2025 تشكل علامة تاريخية باعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها قارة أفريقيا بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية .

موعد منافسات بطولة العالم للأثقال البارالمبى

وحدد الاتحاد الدولى مواعيد منافسات بطولة العالم للناشئين التي تنطلق يوم 9 أكتوبر للرجال في أوزان 49 ك، 54 ك، 59 ك، 65 ك، والسيدات 41 ك، 45 ك، 50 ك، 55 ك.

ويأتي يوم 10 أكتوبر للرجال 72 ك، 80 ك، 88 ك، 97 ك، 107 ك، + 107 ك، والسيدات 61 ك، حتى 67 ك، حتى 73 ك، حتى 79 ك، حتى 86 ك، أكثر من 86 ك.

فيما يخص منافسات بطولة العالم للكبار ينطلق يوم 11 أكتوبر في أوزان 80 ك، والسيدات 50 ك، 79 ك، بينما يوم 12 أكتوبر للرجال 88 ك، 59 ك، والسيدات 55 ك.

تقام منافسات اليوم الثالث يوم 13 أكتوبر للرجال 65 ك، 72 ك، والسيدات 73 ك، فيما تقام منافسات يوم 14 أكتوبر للرجال 54 ك، والسيدات 41 ك، 45 ك.

وفى يوم 15 أكتوبر الرجال 49 ك، والسيدات 61 ك، 67 ك، وفى يوم 16 أكتوبر الرجال 97 ك، 107 ك، والسيدات + 86 ك، وفى يوم 17 أكتوبر الرجال + 107 ك، والسيدات 86 ك على أن تقام منافسات الفرق والمختلط يوم 18 أكتوبر.