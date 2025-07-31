شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 31 -7 -2025، والان مع تفاصيل الخبر

ترانسفير ماركت يكشف اقتراب الزمالك من ضم لاعب الأهلى بنسبة 99%

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات الرياضية عن اقتراب انضمام بيرسى تاو لاعب الأهلى وقطرالقطرى السابق، إلى نادى الزمالك بنسبة 99% ، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

هل يدخل عبد القادر في صفقة تبادلية ويكون سبباً في عودة العلاقات بين الأهلي وبيراميدز؟

ارتبط اسم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بالانتقال إلى بيراميدز في الصيف الجاري، في ظل اهتمام النادي السماوي بالتعاقد مع لاعب الفريق الأحمر في الميركاتو الحالي، لاسيما بعد خروجه من حسابات خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لوجود تخمة في هذا المركز.

أزمة أحمد فتوح تقترب من الحل في الزمالك.. اعرف التفاصيل

انفراجة كبيرة تشهدها أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع مسئولى النادى، والخاصة بايقافه وتحويله للتحقيق وكذلك إيقاف مستحقاته لحين انتهاء التحقيق معه، بالإضافة إلى غرامة مالية مليون جنيه. واقترب الأزمة على الحل بين اللاعب وناديه، بعد أن عاد إلى التدريبات منفردا خلال الأيام الماضية، تنفيذا للعقوبة بعيدا عن التدريبات الجماعية للفريق.

اتحاد الكرة يشترط سداد المديونيات المتأخرة لفتح القيد

اشترط اتحاد الكرة علي الأندية ضرورة سداد المديونيات المالية المتأخرة من أجل الموافقة علي فتح باب القيد لهم استعدادا للموسم الجديد 2024 - 2025.

بتروجت يجهز شكوى لتقديمها لاتحاد الكرة ضد الفلسطيني حامد حمدان

يعكف مسئولو نادى بتروجت على تجهيز شكوى متكاملة لتقديمها لاتحاد الكرة المصرى ضد الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق الذى تغيب عن التدريبات والمباريات الودية التي يخوضها الفريق البترولى دون إذن مسبق.

بيراميدز على أعتاب حسم صفقة محمود جاد من المصرى

يقترب نادى بيراميدز من حسم صفقة محمود جاد حارس مرمى المصرى البورسعيدى خاصة بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود بين الحارس وناديه، ودراسة مسئولى النادى البورسعيدى تجميد الحارس، وإحالة أوراقه إلى مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة، بسبب أزمة تجديد التعاقد التي نشبت مؤخراً بين الطرفين، حيث طلب اللاعب رفع قيمة تعاقده إلى الفئة الأولى وزيادة راتبه مع الفريق البورسعيدي.

سبب تأخر بيع كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا

يعكف مسئولو النادي الأهلي على إضافة بعض البنود الإضافية في عقد بيع لاعبه أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة.