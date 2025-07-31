شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة المرمى تعرقل تدعيم الجبهة اليمنى بالزمالك ..اعرف اتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لتدعيم مركز الجبهة اليمنى فى الفريق الأول بالنادى، وتم الدخول فى مفاوضات مع النادى المصرى لإبرام صفقة تبادلية بضم أحمد عيد من الفريق البورسعيدى ، مقابل انتقال محمد عواد حارس الأبيض للمصرى، إلا أن عواد رفض الدخول فى الصفقة التبادلية.

وعرض مسئولو نادى الزمالك على محمد صبحى حارس مرمى الفريق، الرحيل إلى صفوف المصرى البورسعيدى ضمن الصفقة التبادلية أيضا، وذلك بعد رفض محمد عواد الدخول في الصفقة، إلا أن اللاعب لم يرحب بالرحيل عن الفريق ، مثله مثل عواد، وجاء تمسك الحارسان بالاستمرار فى ميت عقبة ليعرقل حل أزمة الجبة المنى التى تحتاج إلى دعم ، وبالتالى أصبحت صفقة ضم أحمد عيد وانضمامه للزمالك مهددة بالفشل حال تمسك كلا من الحارسين برفض الرحيل .

يأتى هذا فى الوقت الذى يترقّب فيه محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، وصول عروض رسمية من أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، وسط حالة من الغموض تحيط بمصيره داخل القلعة البيضاء.

وتلقى الحارس الدولي اهتمامًا شفهيًا من ناديي الأخدود وضمك السعوديين، إلا أن تلك العروض لم ترتقِ بعد إلى المستوى الرسمي، حيث لم تُرسل أي خطابات أو عروض مالية إلى نادي الزمالك حتى الآن.

وينتظر صبحي تحرّكًا رسميًا من جانب الأندية المهتمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد وجهته القادمة، وفي الوقت نفسه ما زال صبحي يحتفظ باتفاق شفهي سابق كان قد توصّل إليه مع نادي بيراميدز.

الزمالك كان يسعى للتعاقد مع أحمد عيد من المصري، لكن إتمام الصفقة كان مرهونًا بإتمام صفقة تبادلية تشمل انتقال محمد عواد إلى المصري، وهو ما رفضه عواد بشكل قاطع.