شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء عقد إمام عاشور مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يمتد حتى عام 2028، حيث انضم للأهلي قبل بداية مواسم 2023 - 2024 لمدة 5 مواسم قادماً من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة مدوية، ونجح مع الفريق الأحمر في تحقيق مستويات كبيرة وبات من أهم اللاعبين في صفوف الأهلي ومنتحب مصر مؤخرا.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد إمام عاشور بما يتناسب مع دوره المؤثر داخل الفريق وترضيته بما يليق بإمكانياته الفنية، مع تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين لينتهي في 2030 بدلا من 2028.

ويعقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع إمام عاشور نجم الفريق، من أجل تعديل عقده وتمديد المدة المتبقية لمدة موسمين جديدين، ليستمر مع الفريق الأحمر حتى 2030.

وينوي مسئولو النادي الأهلي تعديل قيمة عقد إمام عاشور بما يتناسب مع إمكانياته الفنية والبدنية ودوره مع الفريق وضمه للاعبي الفئة الأولى المميزة "vip"، والتي يتواجد بها كلا من زيزو وتريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد الشناوي.

ويتبقى 3 مواسم في عقد إمام عاشور مع الأهلي ولكن الإدارة ترغب في تعديل عقده ماليا بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به ومساهمته مع الفريق في حصد لقب الدوري في الموسم الماضي، وتتويجه بلقب هداف المسابقة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في توفير الحماية الكافية لإمام عاشور، وعدم تعرضه لإصابة قوية تعرضه للغياب لفترة طويلة، لاسيما وأنه تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة مرتين منذ الانضمام للأهلي قبل موسمين عطلته مدة 6 أشهر عن الفريق الأحمر.

ويواجه إمام عاشور لاعب فريق الأهلي صعوبة فى اللحاق بانطلاقة فريقه ببطولة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي مازال يتلقى العلاج التأهيلي منها تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية، وإعلان الجاهزية التامة للمباريات الرسمية.

وتنطلق بطولة الدوري 8 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة، وتُشير الدلائل إلى أن عاشور مازال يؤدي برنامجاً تأهيلياً للتعافي من كسر الترقوة الذي تعرض له حتى يتماثل للشفاء.

ويخضع إمام عاشور لفحوصات وأشعة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدى التئام الكسر الذي تعرض له فى الكتف خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

ويرغب الأهلي فى الوقوف على مدى استجابة امام عاشور لبرنامج التأهيل الذي خضع له مؤخراً للتعافي من جراحة "الكتف"، التى أجراها فى أمريكا قبل أسابيع بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي فى افتتاح كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل السلبي.