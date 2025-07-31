شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يعود للقاهرة بعد إصابته بارتجاج في المخ ببطولة العالم لسلاح الشيش بجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

عاد محمد حمزة بطل مصر في سلاح الشيش للقاهرة عائدا من جورجيا، بعد بدء تماثله للشفاء من الاصابة بارتجاج في المخ والتى لحقت به مباراة دور الثمانية في بطولة العالم لسلاح الشيش التى اقيمت في جورجيا مؤخرا ونقل على اثرها للمستشفي.

وتدخل عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والذي تحدث مع رئيس الوزراء الجورجي الذي حضر البطولة من أجل تقديم كافة الرعاية الطبية للاعب.

وكان حمزة قد تعرض للإصابة في الجولة الأولى من مباراة دور الثمانية أمام بطل روسيا وكانت النتيجة 10-5 للاعب الروسي ، وبرغم الإصابة أكمل حمزة المباراة لتصبح النتيجة 14-11 للاعب روسيا ويتم إصابته للمرة الثانية ثم أكمل المباراة لتصبح النتيجة 14-14 ويخسر محمد حمزة بفارق نقطة واحدة برغم إصابته مرتين أثناء المباراة.

وبناءً على تقرير الأطباء سيخضع حمزة لراحة تامة لمدة سبعة أيام دون اي حركة ودون اي تواصل وبالتالي يغيب عن منافسات الفرق في البطولة.

ورافق اللاعب في المستشفى طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري ومدربه وطبيب المنتخب.

وكان حمزة قد أنهى مشاركته في منافسات الفردي بالمركز السادس عالميًا، بعد أداء بطولي في ربع النهائي أمام لاعب البلد المحايد، خسرها بصعوبة بنتيجة 15-14.

وتأخر حمزة خلال اللقاء بنتيجة 10-5، قبل أن يعود ويقلص الفارق إلى 14-11، ثم يتعادل 14-14، لكنه خسر باللمسة الذهبية في لقاء تحامل خلاله على نفسه رغم الإصابة التي لحقت به أثناء سير المباراة.