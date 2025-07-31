شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات أزمة حامد حمدان مع بتروجت ومفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت أزمة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت، مراحل جديدة بعدما اتخذ اللاعب خطوات جادة ضد بتروجت لمواصلة الضغط على إدارة ناديه البترولى للسماح له بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وخلال السطور التالية سنكشف بداية الأزمة وما وصلت إليه حتى كتابة هذه السطور..

متى بدأت أزمة حامد حمدان مع بتروجت؟

بدأت أزمة حامد حمدان مع بتروجت عندما تلقى اللاعب العديد من العروض من بعض الأندية للظفر بخدمات الفلسطيني الذى قدم أداء مميزا مع الفريق البترولى في الموسم الماضى.

ما هي الأندية التي قدمت عروضا لحامد حمدان للتعاقد معه؟

تلقى حامد حمدان عروضا من أندية المصرى والبنك الأهلى والزمالك، قبل أن يبتعد المصرى والبنك الأهلى لرغبة اللاعب في الانتقال إلى الزمالك.

ما هو رد بتروجت على عروض حامد حمدان؟

تمسكت إدارة بتروجت باستمرار حامد حمدان داخل صفوفها وأكدت أنها لا تنوى التفريط في أي لاعب في هذه الانتقالات، خاصة في ظل وجود أكثر من عرض لأكثر من لاعب وهم حامد حمدان وتوفيق محمد وهادى رياض.

ماذا فعل الزمالك بعد تمسك إدارة بتروجت باستمرار حامد حمدان؟

رفضت إدارة الزمالك التخلي عن التعاقد مع حامد حمدان، وحددت جلسة مع إدارة بتروجت من أجل تقديم عرض للفوز بخدمات اللاعب الذى أصبح مطلبا للجماهير البيضاء.

ماذا حدث في جلسة جون إدوارد مع إدارة بتروجت بشأن حامد حمدان؟

اجتمع جون إدوارد مع إدارة بتروجت قرابة الـ5 ساعات، وقدم الزمالك عرضا ماليا بالإضافة إلى لاعبين من الشباب، وهو الأمر الذى رفضته إدارة الفريق البترولى وطالبت بزيادة المقابل المادى لتنتهى الجلسة دون حسم الصفقة.

ما هي رد فعل حامد حمدان بعد عدم اتفاق بتروجت والزمالك؟

رفع حامد حمدان راية العصيان في وجه إدارة بتروجت لرغبته فى الرحيل والانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رافضًا أى محاولات للاستمرار داخل الفريق البترولى، وغاب عن التدريبات والمباريات الودية حتى الآن.

ما هو موقف إدارة بتروجت من تصرفات حامد حمدان؟

أرسلت إدارة بتروجت خطابا رسميا على عنوان حامد حمدان بسبب تغيبه عن التدريبات، وطبقت عليه لائحة الغيابات، في خطوة أولى قبل تجهيز شكوى متكاملة بتصرفات اللاعب لتقديمها إلى اتحاد الكرة.

هل قدم الزمالك عرضا جديدا لحامد حمدان؟

لم يقدم الزمالك أي عرض جديد لإدارة بتروجت منذ جلسة جون إدوارد، إلا أن هناك اتجه لدى الزمالك لإجراء محاولة أخيرة في الساعات القادمة للتعاقد مع حامد حمدان.