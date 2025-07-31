شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية ممنوعة من القيد في الدوري المصري بسبب المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه 3 أندية من الدوري الممتاز عقوبة المنع عن قيد اي صفقات جديدة بسبب المديونيات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو اتحاد الكرة حتى الان وهم الإسماعيلي والزمالك و فاركو .

اشترط اتحاد الكرة المصري علي الأندية ضرورة سداد المديونيات المالية المتأخرة من اجل الموافقة علي فتح باب القيد لهم استعدادا للموسم الجديد 2025- 2026.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية سداد المديونيات قبل غلق باب القيد خاصة ان لوائح الاتحاد الافريقي و رخص الأندية المحترفة تمنع من فتح القيد لاي نادي عليه مستحقات مالية متأخرة .



وتفصلنا 8 أيام تفصلنا عن بداية الموسم الجديد والذي من المقرر انطلاقه في الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث تأتي المسابقة بشكل جديد يحمل العديد من المتغيرات عن الموسم الماضي، يأتي أبرزها في زيادة عدد الفرق المتنافسة في المسابقة بعد إلغاء الهبوط بالموسم الماضي، بالإضافة إلى وضع قائمة جديدة من العقوبات الحازمة لمواجهة التجاوزات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الجديد

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر سبتمبر القادم، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.



صفقات الأهلي والزمالك استعداداً للموسم المقبل

ضم النادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، 9 صفقات جاءت كالتالي:محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد أحمد سيحا، أحمد مصطفي زيزو، محمد شريف، ياسين مرعي، محمد شكري.

فيما أعلن الزمالك رسمياً عن ضم 7 صفقات وهم، الحارس المهدي سليمان، المغربي المغربي عبد الحميد معالي، و الأنجولي شيكو بانزا وثنائي الهجوم، أحمد شريف و عمرو ناصر، والفلسطيني آدم كايد، أحمد ربيع، وتترقب جماهير نادى الزمالك الإعلان عن إبرام صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

الأهلي بطل الموسم الماضي

يحمل فريق الأهلي لقب بطولة الدوري عن النسخ الثلاث الماضية، والـ45 في تاريخه، حيث أنهى الفريق الأحمر مسابقة الموسم الماضي على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

الزمالك ثالث دوري الموسم الماضي

أنهى نادي الزمالك مسابقة دوري الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويشارك الفريقان في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الجديدة.