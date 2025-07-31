شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضا من لوهافر الفرنسي لشراء محمد عبد الله.. ويترقب معرفة المقابل المالي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي عرضا خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ظهوره بمستوى طيب مع الفريق الأول ومع منتخب مصر للشباب.

ويترقب الأهلي وصول فاكس رسمي إلي النادي من أجل تحديد مطالبه المالية للموافقة على بيع جناحه الشاب في الصيف الحالي، أو صرف النظر عن مناقشة العرض والإبقاء على اللاعب إذا كان العرض المالي غير مغري.

في ذات السياق، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.

جاء التفكير في رحيل محمد عبد الله عن الأهلي، رغم قناعة الإسباني خوسيه ريبيرو بإمكانياته الفنية، نظرا لازدحام مركزه الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين فى مركز الجناح، ما جعل فرصة رحيله الأفضل حتي يحصل على خبرات كافية.

ريبيرو منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر فى رحيل محمد عبد الله علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية حتى يستفيد اللاعب والنادي من المشاركة فى المباريات بالموسم الجديد.

ويواجه محمد عبد الله صعوبة فى المشاركة مع الأهلى بالموسم الجديد، بسبب العدد الكبير من اللاعبين فى مركز الجناح، مع وجود كل من محمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، بالإضافة إلي أحمد عبد القادر الذي لم يحسم موقفه حتى الآن.