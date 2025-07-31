شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاوض أبو بكر ليادي بعد فسخ عقده مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع النيجيري أبو بكر ليادي لاعب سموحة، للتعاقد معه وتدعيم صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مستغلا فسخ عقد اللاعب مع سموحة في الميركاتو الحالي.

ويجيد أبو بكر ليادي اللعب في مركز الوسط والظهير الأيمن والجناح الأيمن والأيسر.

ويرغب أحمد سامي في إبرام عدد كبير من الصفقات لتدعيم صفوفه بالشكل اللائق من أجل المنافسة على تحقيق مركز متقدم في الموسم الجديد.

في سياق آخر، اقترب نادي الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات جاستن آرثر مدافع سيراميكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وجدد نادي الاتحاد مفاوضاته لضم آرثر الذي تمسك به ناديه، ولكن الفترة الأخيرة شهدت مرونة بشأن ترحيب سيراميكا برحيل اللاعب على سبيل الإعارة فقط.

كما تفاوض الاتحاد مع سيراميكا من أجل ضم عمرو قلاوة، ولكن تمسك علي ماهر المدير الفني ببقاء اللاعب حال دون رحيله إلى زعيم الثغر.