موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الودية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره غزل المحلة ، في لقاء ودى يجمع الفريقين في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الدورى المصرى في الموسم الجديد المقرر له 8 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية في السادسة من مساء اليوم بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يلتقى مع بروكسى غد الجمعة بنفس الملعب أيضا ضمن خطة المباريات التحضيرية للفريق الأبيض التي يحرص من خلالها الجهاز الفني على الوصول للتشكيل الأمثل وتجهيز جميع اللاعبين للمنافسات الرسمية.

بنتايج ومصدق يعودا للزمالك أمام المحلة

ويستعيد الفريق خدمات الثنائى محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق، خلال المباراة بعد أن تغيبا عن المشاركة في ودية الفريق الماضية أمام وادى دجلة، بعد تعرضهما لإصابة بشد عضلي خفيف خلال التدريبات الأخيرة للفريق وفضل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع الطاقم الطبي، منحهما راحة من المشاركة، مع بدء تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف لتجهيزهما للعودة في أقرب وقت ممكن، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق الإصابة بشد عضلي خفيف، وخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال معسكر الفريق الذى أقيم بالعاصمة الإدارية.

مباراة الزمالك وسيراميكا

ويلتقى نادي الزمالك مع نظيره سيراميكا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية بناء على القرعة التي تم إجراؤها الأيام الماضية، على أن تقام المباراة في الثامنة مساء، باستاد هيئة قناة السويس.