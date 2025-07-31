شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يكشف اقتراب الزمالك من ضم لاعب الأهلى بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات الرياضية عن اقتراب انضمام بيرسى تاو لاعب الأهلى وقطرالقطرى السابق، إلى نادى الزمالك بنسبة 99% ، بعد انتهاء عقده مع ناديه .

واقترب الزمالك من حسم صفقة ، لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم، بالإضافة إلى حاجة الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقة سوبر بعد فشل صفقة تيدى أوكو .

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لليوم السابع أن بيرسى تاو تم عرضه على الزمالك عن طريق وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وقبل نهاية الموسم بالدورى المصرى، وتم الدخول في مفاوضات لضمه إلى صفوف الفريق.

وشهدت الأيام الماضية وبالتحديد قبل نهاية الموسم المنقضى من بطولة الدورى، ابتعاد بيرسى تاو بشكل مؤقت من دائرة المرشحين للانضمام للزمالك في ظل المقابل المالى الكبير الذى سيطلبه اللاعب وفقا لاخر راتبكان يتقاضاه في النادى القطرى أو خلال تاجده بالدورى المصرى مع الاهلى



بيرسى تاو

ويلعب تاو فى مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب فى صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، فى الفترة من 2013 إلى 2018.

نجح بيرسي تاو فى كتابة إنجازات تاريخية مع النادي الأهلي، خلال مشواره مع الأحمر، حيث شارك فى 109 مباريات بمختلف البطولات.

نجح بيرسي تاو في تسجيل 27 هدفًا، بمختلف البطولات، خلال مشواره مع الأهلي، وصنع 13 تمريرة حاسمة.

حقق الجنوب أفريقي بيرسي تاو 9 بطولات مع الأهلي، حيث فاز بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري 3 مرات، والسوبر الأفريقي، كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وأصبح بيرسي تاو، أكثر لاعب جنوب أفريقي يحقق هذا العدد من البطولات في التاريخ داخل مصر.

ورحل بيرسى تاو عن الاهلى متوجها للدوري القطري قبل أن يدخل الزمالك فى مفاوضات مكثفة معه لإعادته للدوري المصري من جديد ولكن بالقميص الابيض.