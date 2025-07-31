ماكلافلين-ليفرون ولايلز في الواجهة بالتجارب الاميركية لمونديال 2025

الرياص - اسماء السيد - يوجين (الولايات المتحدة) : يتصدر النجمان الأولمبيان سيدني ماكلافلين ليفرون ونواه لايلز الخميس تشكيلة زاخرة من النجوم في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى المؤهلة الى بطولة العالم المقررة في اليابان في أيلول/سبتمبر المقبل.

تنطلق الخميس أربعة أيام من منافسات رفيعة المستوى في ملعب هايوارد في يوجين بأوريغون بمشاركة نخبة من حاملي الميداليات الذهبية الأولمبية وأبطال العالم الحاليين.

حجز العديد من ألمع الأسماء في هذا المجال، مثل لايلز، بطل سباق 100 م في أولمبياد باريس الصيف الماضي، إلى بطولة العالم في طوكيو، بفضل مكانتها كأبطال عالميين.

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة كثيرة عالقة مع انطلاق المنافسات في الموطن الروحي لألعاب القوى الأميركية، لعلّ أبرزها ماكلافلين ليفرون، بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 400 م حواجز والتي لم تخسر في سباقها المميز منذ عام 2019.

رسّخت العداءة البالغة من العمر 25 عاما مكانتها كأعظم عداءة في تاريخ سباق 400 م حواجز للسيدات قبل عام في باريس، حيث اقتنصت ميداليتها الذهبية الأولمبية الثانية في هذا السباق مسجلة رقما قياسيا عالميا قدره 50.37 ثانية.

لكن ماكلافلين ليفرون أثارت الدهشة قبل انطلاقة هذا الأسبوع باختيارها عدم المشاركة في سباق 400 م حواجز والتركيز على سباق 400 م.

هذا يعني أن ماكلافلين ليفرون التي غابت عن بطولة العالم في بودابست 2023 بسبب إصابة في الركبة، تخاطر بالغياب عن سباق الحواجز في طوكيو، مع أنها لا تزال قادرة على التأهل الى السباق في حال فوزها في الدور النهائي للدوري الماسي في آب/أغسطس المقبل.

الأنظار شاخصة نحو ريتشاردسون

في سباقات السرعة القصيرة للسيدات، ستكون الانظار شاخصة نحو بطلة العالم الحالية في سباق 100 م، شاكاري ريتشاردسون.

فوز ريتشاردسون المفاجئ في بودابست قبل عامين يعني أنها ضمنت مكانا لها في طوكيو. لكن سباق هذا الأسبوع يقدم للمراقبين مؤشرا جيدا على مستوى ريتشاردسون ولياقتها البدنية بينما تستعد للدفاع عن لقبها في اليابان.

عانت العداءة البالغة من العمر 25 عامًا من أجل استعادة أفضل مستوياتها في سباقين في 100 م حتى الآن هذا الموسم، وكان أفضل وقت لها 11.19 ثانية فقط، وهو الـ96 عالميا هذا الموسم، في لقاء يوجين في وقت سابق من هذا الشهر.

وتنطلق التصفيات الافتتاحية لسباق 100 م الخميس، على أن تقام التصفيات النهائية غدا الجمعة.

قد تجد ريتشاردسون نفسها خلف النجمة الصاعدة وشريكتها في التدريب ميليسا جيفرسون وودن، صاحبة أسرع وقت في سباق 100 م هذا العام بزمن 10.73 ثوان.

تشارك ريتشاردسون وجيفرسون وودن أيضًا في سباق 200 م، حيث ستواجهان البطلة الأولمبية غابرييل توماس، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2023 في بودابست.

في سباقات السرعة للرجال، خف الضغط على لايلز، بطل العالم الحالي في سباقي 100 م و200 م.

لكن البطل الأولمبي صاحب الشخصية المميزة سيبحث عن بوادر عودة إلى مستواه بعد خسارته أول سباق 100 م له هذا الموسم في الدوري الماسي بلندن في 19 تموز/يوليو، حيث يتعافى من مشكلة في وتر كاحله.

يتوقع لايلز منافسة شرسة من كيني بيدناريك، المتألق من جديد، في سباق 100 م، مع وجود المخضرم ترايفون بروميل ضمن المنافسين.

وفي سباق 400 م، فتح باب المنافسة بعد انسحاب البطل الأولمبي كوينسي هال، بينما يشهد سباق 800 م للسيدات عودة الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، أثينغ مو نيكولاييف، بعد انضمامها المتأخر إلى التجارب التأهيلية.