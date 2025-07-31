شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدخل عبد القادر في صفقة تبادلية ويكون سبباً في عودة العلاقات بين الأهلي وبيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بالانتقال إلى بيراميدز في الصيف الجاري، في ظل اهتمام النادي السماوي بالتعاقد مع لاعب الفريق الأحمر في الميركاتو الحالي، لاسيما بعد خروجه من حسابات خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لوجود تخمة في هذا المركز.

ومع اهتمام بيراميدز بضم عبد القادر، خرجت بعض التقارير التي تشير إلى عدم ممانعة الأهلي في مناقشة أي عرض محلي يخص بيع عبد القادر حال تقديم عرض مرضي وجاد لضم اللاعب، وهو ما قد يفتح الباب لعودة العلاقات بين الناديين والمفاوضات على ضم بعض اللاعبين بعدما توقفت منذ فترة طويلة.

وكان آخر انتقال من الأهلي إلى بيراميدز أو العكس بتعاقد الأهلي مع محمد مجدي أفشة قبل عدة أعوام، ومن بعدها لم تكن العلاقة بين الناديين على أفضل حال.

صفقة انتقال عبد القادر من الأهلي إلى بيراميدز حال تقدم الأخير بعرض رسمي شرائه قد تشهد دفع النادي السماوي مبلغ مالي لشراء اللاعب، أو إبرام صفقة تبادلية بين الناديين بموجبها ينضم عبد القادر إلى بيراميدز نظير انضمام لاعب آخر من بيراميدز ويعد محمود صابر ومحمود زلاكة ومحمود مرعي من أبرز الأسماء التي يهتم الأهلي بالتعاقد معه.

يأتى هذا فى الوقت الذى فيه أكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر راديو أون سبورت إف إم، أنّ خطة إدارة الأهلي الحالية هي رحيل أحمد عبدالقادر، لكن للأندية التي يرغب المارد الأحمر في الاتفاق معها ووصول عروض مناسبة، ولن يتم اللجوء لفسخ عقد اللاعب، فيما يرغب الأهلى بيعه لأحد الفرق الخارجية أو لأحد فرق الدوري المصري بعيدا عن الزمالك وبيراميدز.