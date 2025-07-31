شكرا لقرائتكم خبر عن استادات توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مصابي الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الوطني والمجتمعي لها ، وقعت شركة استادات للاستثمار الرياضي بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بهدف دعم مستشفى أهل مصر للحروق بالتبرع لشراء الأجهزة الطبية الأكثر احتياجًا إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة توعوية داخل أندية سيتي كلوب المملوكة لشركة استادات لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الحروق ودعم مصابيها.



شهد التوقيع حضور المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات، والعضو المنتدب، والسيدة إيمان شريف المدير التنفيذى لمؤسسة أهل مصر للتنمية.



كما تم التوقيع بحضور عدد من مسئولي شركة استادات ، هم اللواء اسماعيل السيد رئيس قطاع التشغيل، العقيد حسنى التميمى، مدير الادارة الحكومية، نادى سمير مدير ادارة المبيعات، ومحمد المغاورى مدير ادارة العلامة التجارية ، وسارة سامى مديرة المسئولية المجتمعية للشركات.

وقد تبرعت شركة استادات، بعدد من الأجهزة الطبية، المهمة للمستشفى، قناعة من دورها المجتمعى.





من جانبه، قال المهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات إن الهدف من البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الخيرية والتنموية، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية، تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودور شركة استادات المجتمعى.



وثمن عطية الدور الذي تقوم به مؤسسة أهل مصر للتنمية في علاج ودعم مصابي الحروق ، مؤكداً على حرص شركة استادات على تفعيل كل أشكال الشراكة المجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً .



