شكرا لقرائتكم خبر عن 12صفقة في الإسماعيلى مع إيقاف التنفيذ بسبب أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الإسماعيلى، انفراجة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل قبول الالتماس الذى تقدموا به لإلغاء قرار إيقاف القيد التأديبى من أجل تدعيم الفريق بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد.

ويعانى حاليا الإسماعيلى من إيقاف قيد تأديبى بالإضافة إلى قضيتين بخصوص الجزائرى محمد بن خماسة والإيفوارى جان موريل، بجانب ظهور قضية المالى محمد كونية والتي أكد مسئولو الإسماعيلى أنه لازالت مستمرة ولم يتم اتخاذ قرار بها وهو ما قدم به النادى خطابا بعدم صحتها.

12 صفقة جديدة

وأكد مسئولو الإسماعيلى أن النادى نجح في التعاقد مع 12 لاعبا خلال هذه الفترة منهم 5 أفارقة ينتظرون فتح القيد ليتم قيدهم سواء في الانتقالات الصيفية الحالية أو يناير المقبل لتدعيم الدراويش.

وظهر النيجيري جيرالد كوبر لاعب إنيمبا النيجيري السابق في تدريبات الإسماعيلى خلال معسكر برج العرب، المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد.

وخاض فريق الإسماعيلى 6 مباريات ودية خلال فترة الإعداد منذ التعاقد مع ميلود حمدى خلفا لتامر مصطفى، بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، وفى معسكر الإسكندرية استطاع الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، والتعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله، والتعادل السلبى مع زد.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراة واحدة خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، تلك التى سيخوضها ضد سموحة اليوم الخميس لينهى المعسكر.

هذا وأسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، عن مواجهة الإسماعيلى مع بتروجت فى الأسبوع الأول من البطولة.

وتنتظر الإسماعيلى مواجهة قوية فى الأسبوع الثانى مع بيراميدز فى استاد 30 يونيو، كما يلتقى مع الزمالك فى الأسبوع السابع على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الأهلى فى الأسبوع الرابع عشر فى برج العرب، كما يلتقى مع كهرباء الإسماعيلية فى ديربى مدينة الإسماعيلية لأول مرة بعد صعود الكهرباء هذا الموسم.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 كالتالى:

الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"

الجولة الثالثة - ضد الاتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز الرياضة"

الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"

الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثامنة - ضد إنبي "بتروسبورت"

الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"

الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"

الجولة الحادية عشرة - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية عشرة - ضد فاركو "الإسكندرية"

الجولة الثالثة عشرة - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة عشرة - ضد الأهلي "برج العرب"

الجولة الخامسة عشرة - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة عشرة - ضد مودرن سبورت

الجولة السابعة عشرة - باي ــ راحة من المباريات

الجولة الثامنة عشرة - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة التاسعة عشرة - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"

الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"

الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "السويس الجديد".