أزمة أحمد فتوح تقترب من الحل في الزمالك.. اعرف التفاصيل

انفراجة كبيرة تشهدها أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع مسئولى النادى، والخاصة بايقافه وتحويله للتحقيق وكذلك إيقاف مستحقاته لحين انتهاء التحقيق معه، بالإضافة إلى غرامة مالية مليون جنيه. واقترب الأزمة على الحل بين اللاعب وناديه، بعد أن عاد إلى التدريبات منفردا خلال الأيام الماضية، تنفيذا للعقوبة بعيدا عن التدريبات الجماعية للفريق.

وبخلاف التزام اللاعب بالعقوبة، وعدم الخروج بتصريحات أو اعتراض على العقوبات ،حرص اللاعب على تبرئة نفسه من أي مزايدات على الأزمة ، ونشر توضيح أن صور العزف على الالة الموسيقية قديمة منذ خطوبة شقيقته.



تدخل كبار الزمالك

كما حرص كبار الزمالك سواء الاعبين أو المحبين للنادى، على التدخل لحل الأزمة بين اللاعب والنادى، أنه لاعب مهم بالفريق ولم يبدى اعتراض أو امتعاض على العقوبات الموقعة عليه ، بالإضافة إلى أهميته الفنية للزمالك ، وحال رحيله أو بيعه ستعود الخسارة على الأبيض لتعويض لاعب مثله.

الزمالك لم يحدد موعد التحقيق مع فتوح

كل هذا بخلاف ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، مع اقتراب بطولة الدورى على الانطلاق والمقرر لها يوم 8 أغسطس حيث يلتقى الفريق مع سيراميكا، وهو ما يزيد اقتراب الأزمة على الحل بين فتوح والزمالك

وقرر الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت، على خلفية حضوره أحد الحفلات بالساحل الشمالى وخرجه من معسكر الفريق بالعاصمة الادارية بداعى مرض عمه.