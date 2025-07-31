شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر لاعب الزمالك: تمنيت اللعب بجوار شيكابالا وحلمى الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الجديد، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الانتقال للنادي يعد خطوة كبيرة في مسيرته الكروية، وأنه يسعى ليكون على قدر الثقة والمسؤولية.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي محمد عراقي : "تشرفت بالتوقيع لنادي الزمالك لمدة خمس سنوات، وهذا في حد ذاته يمثل نجاحًا كبيرًا لي، موضحا أن المنافسة داخل الفريق قوية بوجود اثنين من أفضل المهاجمين في الدوري، سيف الجزيري وناصر منسي، متمنيا أن يقدم الجميع المستوى الذي يليق بالزمالك وجماهيره".

وأشاد ناصر بجون إدوارد وأن له دور كبير في ما وصل إليه، سواء في فاركو أو الآن في الزمالك ، وأضاف اللاعب قائلا:" كنت أتمنى أن يكون شيكابالا متواجدًا عند قدومي للفريق، فهو أسطورة وكان وجوده سيمثل فارقًا كبيرًا بالنسبة لي، وأتمنى له التوفيق في حياته".

وتحدث ناصر عن زميله المنتظر عبد الله السعيد، قائلاً: "أي لاعب يتمنى اللعب بجوار عبد الله، فهو لاعب محترف وشخصية رائعة، وفخور بأنني سأخوض المباريات معه، وأتطلع دائمًا لأن أكون مثله".

وأكد اللاعب أنه اختار الزمالك عن قناعة تامة حتى وإن كان هناك وجود عروض مالية أكبر، موضحًا: "القرار كان محسومًا بالنسبة لي، أنا سعيد بوجودي هنا ومع الجماهير واللاعبين".

كما تحدث عمرو ناصر عن علاقته بنادي الزمالك منذ الصغر، مشيرًا إلى أن نجم الفريق السابق حازم إمام كان له دور كبير في تعلقه بالنادي، قائلاً: "حازم إمام هو من جعلني أحب نادي الزمالك منذ أن كنت طفلًا ".

وأوضح أن المدرب يانيك فيريرا يمتلك فكرًا وشخصية تتماشى مع الزمالك، وسنعمل كلاعبين على مساعدته لتحقيق طموحاته".

وعن طموحاته، قال: "حلمي الأكبر هو الانضمام لمنتخب مصر، واللعب في قائمة تضم أفضل النجوم، والتدرب تحت قيادة جهاز فني مميز. وأتمنى أن يكون تألقي مع الزمالك هو بوابتي لتحقيق هذا الحلم".

واختتم عمرو ناصر تصريحاته بالحديث عن الموسم الجديد قائلاً: "المنافسة على الدوري الموسم المقبل ستكون الأقوى، ونحن مستعدون لتحقيق اللقب والعودة لدوري أبطال أفريقيا.

ووجّه ناصر رسالة لجماهير الزمالك قائلاً: "إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، وأقدم ما يليق بكم وباسم النادي، وأنتظر دعمكم من أول مباراة في المدرجات".