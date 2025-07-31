شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد بنتايج ومصدق في ودية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة في اللقاء الذى يجمع الفريقين وديا اليوم، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد المقرر له الثامن من أغسطس المقبل، حيث يستعيد الفريق خدمات الثنائى محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق.

موعد مباراة الزمالك والمحلة الودية

ويخوض الزمالك مباراته مع غزل المحلة وديا في السادسة من مساء اليوم بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقى غد الجمعة مع بروكسى وديا أيضا بنفس الملعب.

إصابة بنتايج ومصدق

كان صلاح مصدق و محمود بنتايج تغيبا عن المشاركة في ودية الفريق الماضية أمام وادى دجلة، بعد تعرضهما لإصابة بشد عضلي خفيف خلال التدريبات الأخيرة للفريق وفضل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع الطاقم الطبي، منحهما راحة من المشاركة، مع بدء تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف لتجهيزهما للعودة في أقرب وقت ممكن، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق الإصابة بشد عضلي خفيف، وخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال معسكر الفريق الذى أقيم بالعاصمة الإدارية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويلتقى نادي الزمالك مع نظيره سيراميكا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية بناء على القرعة التي تم إجراؤها الأيام الماضية، على أن تقام المباراة في الثامنة مساء، باستاد هيئة قناة السويس.

وكان الزمالك قد اختتم مؤخرًا معسكره المغلق الذي أقامه بالعاصمة الإدارية، والذي استمر عدة أيام، تخللته ثلاث مباريات ودية أمام فرق رع، والشمس، ووادي دجلة، وحقق الفريق خلالها استفادة فنية كبيرة، خاصة على مستوى تجانس الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب مع عناصر الفريق الأساسية.

وعاد الفريق لمواصلة تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث ركز فيريرا خلال المران على الجوانب البدنية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال الوديات الماضية، لضمان أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم.

ويأمل الزمالك في تقديم موسم مميز يعوض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي، خاصة مع تدعيم الفريق بعدد من الصفقات الجديدة المنتظر أن تشكل الإضافة المطلوبة، إلى جانب مواصلة الاعتماد على بعض العناصر الشابة التي أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة.