شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتدرب بقمصان الموسم الماضى.. ظهور تيشيرت عابدين ونيدفيد بقميص موكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، تدريباته القوية من أجل بداية مميزة أمام الزمالك في أولى مبارياته في بطولة الدورى الذى ينطلق في 8 أغسطس المقبل.

وشهدت تدريبات سيراميكا ظهور اللاعبين بقمصان الموسم الماضى خلال المران، كما ظهر قميص أحمد عابدين على أحد اللاعبين على الرغم من عودة عابدين إلى الأهلى بنهاية الموسم الماضى بعد انتهاء إعارته.



قميص عابدين حاضر

كما ارتدى كريم نيدفيد الوافد الجديد لسيراميكا قميص أيمن موكا زميله في الفريق، الذى تواجد أيضا في المران بقميصه هو الآخر، وظهر محمد مغربى بالقميص رقم 34 وهو نفس الرقم الذى ظهر به عمرو السولية، وارتدى كريم الدبيس 66، فميا ضهر خالد عبد الفتاح برقم 35.



نيدفيد

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع 7 صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى وعمرو السولية لاعب الأهلي، وأخيرا الجنوب أفريقى فخرى لاكاى.



أيمن موكا

ويبحث على ماهر وجهاز الفني عن صفقات جديدة لمواصلة دعم الفريق بلاعبين مميزين خاصة أن الموسم الجديد سيشهد منافسة قوية بين الأندية للدخول لمجموعة المقدمة التي ستضم 7 أندية تنافس على اللقب.



عمرو السولية

ورحل عن سيراميكا العديد من اللاعبين والتي جاء أبرزها محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة لانتهاء الإعارة، محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام إلى الأهلى، نور محمد ويوسف عفيفى ومحمد تونى ومحمود متولى كناريا إلى الاتحاد السكندرى، وصامويل أمادى إلى سموحة.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، والتعادل السلبى مع راية، ثم الفوز على دكرنس 3 /1.

وجاءت مواعيد مباريات فريق سيراميكا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: سيراميكا والزمالك .. ٨ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية: زد إف سى وسيراميكا .. ١٤ أغسطس .. ستاد القاهرة .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة: سيراميكا وإنبى .. ٢٠ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا .. ٢٩ أغسطس .. ستاد المقاولون العرب .. ٥ مساءً

الجولة السادسة: سيراميكا وسموحة .. ١٣ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السابعة: الأهلى وسيراميكا .. ١٩ سبتمبر .. ستاد القاهرة .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة: سيراميكا ومودرن سبورت .. ٢٤ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا .. ٢٩ سبتمبر .. ستاد خالد بشارة .. ٥ مساءً

الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا .. ٤ أكتوبر .. ستاد حرس الحدود .. ٨ مساءً

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا وطلائع الجيش .. ١٩ أكتوبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية عشرة: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا .. ٢٦ أكتوبر .. ستاد الإسماعيلية .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا وبتروجت .. ٢ نوفمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الرابعة عشرة: فاركو وسيراميكا .. ٢٢ نوفمبر.. ستاد حرس الحدود .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة عشرة: سيراميكا والاتحاد السكندرى ٢١ يناير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السادسة عشرة: المصرى وسيراميكا .. ٢٨ يناير.. ستاد السويس الجديد .. ٨ مساءً

الجولة السابعة عشرة: سيراميكا وغزل المحلة .. ٥ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة عشرة: بيراميدز وسيراميكا .. ٢٠ فبراير .. ستاد الدفاع الجوى .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة التاسعة عشرة: سيراميكا والإسماعيلية .. ٢٤ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة العشرون: وادى دجلة وسيراميكا .. ٢ مارس .. ستاد السلام .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا والبنك الأهلى .. ٦ مارس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً