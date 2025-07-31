دورة تورونتو: فريتس وشيلتون وروبليف الى الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - تورونتو (كندا) : بلغ الأميركي تايلور فريتس المصنف ثانيا الدور الثالث من دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه الصعب على الاسباني روبرتو كارباييس 7 5 و7 6 (7 1) الأربعاء في الدور الثاني.

وعانى فريتس بسبب توقف المباراة مرارا وتكرارا بسبب الأمطار الخفيفة، وجاء التوقف الأخير لمدة 18 دقيقة قبيل بدء الشوط الفاصل من المجموعة الثانية.

لكن فريتس، الفائز بلقبي شتوتغارت وإيستبورن الانكليزية هذا الموسم، حسم الشوط الفاصل بسرعة 7 1 قبل أن يُتوقع هطول أمطار غزيرة.

ولم يكن اللاعب الأميركي سعيدًا بهذا الفوز الذي شابه ارتكابه 45 خطأً مباشرا، واعترف بأنه لم يشعر بعد بمستوى أدائه في كندا.

وقال "حتى في التدريب، أجد صعوبة في وضع الكرة في الملعب. لكنني سعيد بتجاوز هذه المباراة".

واضاف "لا أشعر بأنني على ما يرام، من الصعب السيطرة على الكرة. منذ وصولي إلى هنا، كانت الأمور صعبة جدا. لكن لديّ مباراة أخرى للتحسن، وآمل أن أستعيد مستواي في هذه البطولة".

ويلتقي فريتس في الدور المقبل مع الكندي غابريال ديالو السابع والعشرين والفائز على الايطالي ماتيو جيغانتي 6 3 و7 6 (7 5).

وبلغ الدور ذاته مواطنه بن شيلتون السابع عالميا بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6 2 و6 3.

وقدم شيلتون أداء كبيرا وتمكن مرتين من تلافي نقطة خسارة إرساله، قبل ان يتمكن من حصد فوزه الاول في ثلاث مواجهات مباشرة جمعتهما في دورات المحترفين.

وقال شيلتون الذي سبق أن خسر أمام مانارينو في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2024 وفي ميامي (2023) "لعبت مباريات جيدة ضده، لكنني لم أتمكن من الفوز".

وأضاف "إنه يُجعل الامور صعبة، ويُعيد الكرة بشكل رائع. لذا، في الطريقة التي أرسلت بها اليوم، وليتسنى لي ارباكه، كنت أعرف انه يتعين علي ان اكون دقيقا".

ويلتقي شيلتون في الدور المقبل مع مواطنه براندون ناكاشيما الفائز على مواطنهما إيثان كوين 7 6 (8 6) و6 4.

وحقق الأميركي الآخر فرانسيس تيافو السابع فوزا صعبا بعد أكثر من ساعتين وربع على الياباني يوسوكي واتانوكي 1 6 و7 5 و7 6 (7 5)، فضرب موعدا مع الأسترالي ألكسندر فوكيتش الذي تغلبت على البريطاني كامرون نوري 6 3 و6 7 (2 7) و6 3.

وتغلب الروسي أندري روبليف الحادي عشر على الفرنسي أوغو غاستون 6 2 و6 3 محققًا فوزه الـ 250 على الملاعب الصلبة.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا والذي حقق أول فوز له على الملاعب الصلبة في ديلراي بيتش عام 2015، المباراة بـ 19 كرة رابحة مقابل 17 خطأ مباشرا، في طريقه للعبور إلى الدور الثالث.

وخسر روبليف نهائي الدورة الكندية العام الماضي على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين.

ويسعى اللاعب الروسي، المتوج سابقا بدورة الدوحة، إلى لقبه الثاني هذا الموسم، وسيواجه في الدور المقبل الايطالي لورنتسو سونيغو الفائز على الصيني بو إينشاكيتي 6 1 و6 4.

كما تأهل الاسترالي أليكس دي مينور التاسع بفوزه على الارجنتيني فرانسيسكو كوميسانيا 6 4 و6 2، وسيلتقي مع مواطنه كريستوفر أوكونيل الفائز على فيما خرج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث والعشرين 6 4 و4 6 و2 6.