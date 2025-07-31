شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز على أعتاب حسم صفقة محمود جاد من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب نادى بيراميدز من حسم صفقة محمود جاد حارس مرمى المصرى البورسعيدى خاصة بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود بين الحارس وناديه، ودراسة مسئولى النادى البورسعيدى تجميد الحارس، وإحالة أوراقه إلى مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة، بسبب أزمة تجديد التعاقد التي نشبت مؤخراً بين الطرفين، حيث طلب اللاعب رفع قيمة تعاقده إلى الفئة الأولى وزيادة راتبه مع الفريق البورسعيدي.

ويكثف بيراميدز المفاوضات مع المصرى البورسعيدى لحسم الصفقة، خاصة فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى التعاقد مع الحارس لتدعيم هذا المركز الذى يضم أحمد الشناوى وشريف إكرامى.

فى الوقت نفسه يسعى نادى المصرى لضم حارس مرمى أخرى، وتتجه الانظار لمحمد عواد ومحمد صبحى حارسى الزمالك، ومنح مسئولى القلعة البيضاء الضوء الاخضر لمسئولى الفريق البورسعيدى بالتفاوض مع أى حارس من الاثنين والعمل على ضمه فى الميركاتو الصيفى الحالي.