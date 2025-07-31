شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تأخر بيع كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مسئولو النادي الأهلي على إضافة بعض البنود الإضافية في عقد بيع لاعبه أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة.

ويرغب الأهلي في تحقيق استفادة مالية من خلال البنود الإضافية كما حدث في عقد بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي، من خلال الحصول على مبلغ مالي حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات ونسبة من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المقدم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر، وإنهاء إجراءات بيع اللاعب إلى النادي التركي.

ووصل مسئولو الناديين إلى مراحل متقدمة من المفاوضات ويتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور قبل إتمام إجراءات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي.

ويتبقى موسم واحد في عقد كوكا مع الأهلي، وتجري المفاوضات على المبلغ الذي سيحصل عليه الأهلي والذي يرغب في الحصول على مبلغ مليون دولار، لإنهاء الصفقة.

على جانب آخر، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.

رحيل محمد عبد الله عن الأهلي، رغم قناعة الإسباني خوسيه ريبيرو بإمكانياته الفنية، نظرا لازدحام مركزه الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين فى مركز الجناح، ما جعل فرصة رحيله الأفضل حتي يحصل على خبرات كافية.