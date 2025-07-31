شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود غدًا إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

تعود غداً الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس، والذي أقيم في مدينة سوسة التونسية وتخلله 4 تجارب وديه استعداداً للموسم الجديد.

من جانبه، أتم الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي الاتفاق مع مسئولي فريق هلال مساكن - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري التونسي - على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس بتوقيت تونس العاصمة - السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي الرابعة والأخيرة للمصري في معسكره الإعدادي المغلق المقام حاليًا بتونس ، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات، كانت الأولى أمام الصفاقسي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ، فيما جمعته المباراة الثانية بنظيره فريق النجم الساحلي وهي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ، بينما نجح أبناء بورسعيد في الفوز بمباراتهم الثالثة على الترجي بهدف نظيف.

ويلتقي المصري في الجولة الأولى من عمر الدوري مع الاتحاد السكندري، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل باستاد السويس الجديد.

كان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.