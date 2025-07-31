شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تطورات تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات وكواليس تحرك الأهلى لتجديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادى، كما كشف شوبير أن اللاعب من الناحية الطبية يعود للتدريبات بعد 10أيام، على أن يكون دون احتكاك خاصة وأن الإصابة الأولى كان لها تأثير سلبى على اللاعب.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم ، أنه تواصل مع إمام عاشور وقال اللاعب له أن النادى الاهلى هو من طلب عقد جلسة لمناقشة التجديد معه، ولم يبادر هو للاجتماع أو مناقشة الأمر مع الإدارة، حيث طلب النادى تجديد العقد رغم أن العقد يتبقى فيه 3 سنوات أخرى.

وأكمل شوبير نقلا لتصريحات على لسان إمام عاشور " الجماهير تعاملنى فئة أولى، ويتم معاملتى أفضل معاملة، ولا يوجد أي أزمات أو غضب، بل أجهز نفسى للمشاركة.

وفيما يخص أليو ديانج قال شوبير أن اللاعب اقترب من الأهلى، ولا يشترط أي أموال، بل أن كل ما يشغله المشاركة مع الفريق، ويريد أن يضمن اللعب، وما يقلقه اللعب فقط، ولا يريد تكرار فترة كولر من عدم الاعتماد عليه في المباريات.

وبالانتقال إلى أحمد عبد القادر فالأقرب انتقاله إلى بيراميدز، إن لم يكن خلال ميركاتو الصيف، فسيكون في يناير أو آخر الموسم المقبل.

