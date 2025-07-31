شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش النهائية على خطة رحيل رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة انتقال المغربي رضا سليم لاعب الفريق إلى الدوري القطري عبر بوابة نادي قطر خلال الموسم المقبل بعدما أبدى النادي القطري رغبته في ضم اللاعب المغربي ونال العرض موافقة الإدارة الأهلاوية التي ترغب في التخلّص من رضا سليم لعدم وجود مكان له في قائمة الأجانب بالفريق.

وتلقى رضا سليم الكثير من العروض الخارجية والمحلية خلال الفترة الأخيرة لكن لم يتوصل إلى إتفاق مع اياً منها الأمر قبل أن يصل العرض القطري الذي يُعد أنسب عرض وصل للاعب حالياً ويرغب الأهلي في إتمام المفاوضات بنجاح ورحيل اللاعب إلى قطر بنفس الراتب الذي كان يتقاضاه مع الأهلي أو أعلى منه حتى لا تتحمل الخزينة الحمراء الفارق بين راتبه الجديد وراتبه الذي كان يحصل عليه من الأهلي حال تلقيه عرضاً بمقابل مالي أقل من الذي كان يحصل عليه في القلعة الحمراء.

في شأن جديد ، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك كاظم ابراهيما في ودية الأهلي أمام إنبي أمس والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقدم كاظم ابراهيما مستوى جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني من مباراة إنبي ونال استحسان الجهاز الفني للفريق الأحمر، وطلب تصعيده للتدرب مع الفريق الأول.

وخضع كاظم ابراهيما لفترة اختبارات طويلة مع الأهلي منذ الموسم الماضي بعدما نال اعجاب مسئولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء قبل أن يتم قيده في قائمة اللاعبين الأجانب تحت السن مع فريق 2005، وبعدها يتم تصعيده للعب مع الفريق الأول.