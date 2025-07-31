شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم استعدادًا لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الزمالك استعداداته المكثفة لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، والمقرر له يوم 8 أغسطس المقبل، بمواجهة قوية أمام سيراميكا وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة المسابقة.

وفي إطار التحضيرات، يخوض الزمالك مباراة ودية مهمة اليوم الخميس،أمام فريق غزل المحلة وذلك على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة البلجيكى يانيك فيريرا إلى تجربة بعض العناصر الفنية والخططية خلال اللقاء، والوقوف على جاهزية اللاعبين بدنيًا وتكتيكيًا قبل انطلاق الموسم.

كما يلتقي الزمالك غداً الجمعة مع فريق بروكسي وديًا، على نفس الملعب، ضمن خطة المباريات التحضيرية للفريق الأبيض التي يحرص من خلالها الجهاز الفني على الوصول للتشكيل الأمثل وتجهيز جميع اللاعبين للمنافسات الرسمية.

وكان الزمالك قد اختتم مؤخرًا معسكره المغلق الذي أقامه بالعاصمة الإدارية، والذي استمر عدة أيام، تخللته ثلاث مباريات ودية أمام فرق رع، والشمس، ووادي دجلة، وحقق الفريق خلالها استفادة فنية كبيرة، خاصة على مستوى تجانس الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب مع عناصر الفريق الأساسية.

وعاد الفريق لمواصلة تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث ركز فيريرا خلال المران على الجوانب البدنية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال الوديات الماضية، لضمان أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم.

ويأمل الزمالك في تقديم موسم مميز يعوض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي، خاصة مع تدعيم الفريق بعدد من الصفقات الجديدة المنتظر أن تشكل الإضافة المطلوبة، إلى جانب مواصلة الاعتماد على بعض العناصر الشابة التي أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة.