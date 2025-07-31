شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر سبتمبر المقبل، حتى نهاية الجولة الخامسة، حيث يلتقي فيها الأهلي مع بيراميدز كما يواجه الزمالك فريق وادي دجلة.

وقرر حسام حسن الانتظار لنهاية مواجهات الأهلي وبيراميدز والزمالك في الجولة الخامسة لما تمثله من أهمية كبيرة في معرفة اللاعبين الجاهزين لخوض معسكر المنتخب الذي يتخلله مباراتي اثيوبيا في القاهرة وبوركينا فاسو خارج الأرض.

وتقرر أن يعلن حسام حسن القائمة النهائية يوم 31 أغسطس المقبل، حيث يواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم 30 فيما يلتقي الزمالك بوادي دجلة يوم 31 من الشهر نفسه، وهي أخر مباراة قبل فترة التوقف الدولي.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني مع إثيوبيا 5 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.