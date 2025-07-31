شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تحضيراته للموسم الجديد.. وودية بتروجت فرصة ريبيرو لحسم التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لبطولة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل ويستهلها المارد الأحمر بمواجهة مودرن سبورت في الثامنة من مساء يوم 9 الشهر الجاري، ويتطلع الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو المدير الفني لوضع اللمسات النهائية على برنامج استعدادات الفريق لبطولة الدوري التي ستكون أول تحدي محلي للمدرب الإسباني الذي تولى مسئولية تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الماضي خلفاً للسويسري مارسيل كولر .

وعبّر ريبييرو عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق خلال ودية أنبي التي أقيمت، الثلاثاء، بملعب التتش وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع أفشة وتريزيجيه، وقرر الجهاز الفني إقامة مباراة ودية مع بتروجت يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريق لبطولة الدوري الممتاز ، وستكون ودية بتروجت هي الأخيرة في إطار استعدادات الأهلي لبطولة الدوري بعدما سبق وخاض الفريق معسكر إعداد خارجي في تونس استمر قرابة 10 أيام خاض خلالهم الأهلي مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين وانتهتا بفوز الأهلي 4_1 و5_صفر على التوالي.

ويرغب ريبيرو في استغلال ودية بتروجت للاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد ، مع إجراء بعض التعديلات وفقا لظروف كل مباراة وحالة اللاعبين.



