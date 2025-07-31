شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يقترب من البقاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من البقاء ضمن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد، رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية داخل وخارج مصر، سعت للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن دونجا كان قريبًا من الرحيل في وقت سابق، إلا أن اللاعب أبدى رغبة قوية في الاستمرار مع الزمالك، مفضلًا البقاء والمنافسة على مكانه في التشكيلة الأساسية، وهو ما قوبل بترحيب من الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن فيريرا يرى أن استمرار دونجا مع الزمالك يمثل إضافة قوية لخط الوسط، خاصة في ظل رغبته في تنويع الحلول داخل هذا المركز الحيوي، مشيرًا إلى أن المدرب البلجيكي مقتنع بإمكانات اللاعب من الناحية الفنية والبدنية، ويؤمن بأنه قادر على استعادة مستواه المعهود.

يأتي ذلك رغم قيام الزمالك بتدعيم خط الوسط مؤخرًا بعدد من الصفقات الجديدة، وهو ما جعل المنافسة في هذا المركز قوية ومفتوحة أمام جميع اللاعبين، إلا أن فيريرا يعتبر هذه المنافسة صحية وستكون في مصلحة الفريق، من أجل تحقيق أهداف الموسم المقبل محليًا وقاريًا.

وأعلن الزمالك عن 7 صفقات رسميا حتى الان ، حيث تعاقد مع كل من اثنائى عمروناصر و أحمد شريف من فاكرو، الحارس مهدى سليمان ، شيكوبانزا ، المغربى عبد الحميد معالى، بالاضافة إلى الفلسيطنى أدم كايد، و أحمد ربيع قادما من البنك الاهلى.