شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة الأولمبى راحة من المباريات بالبطولة العربية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

يحصل منتخب مصر الأولمبى لكرة السلة، على راحة اليوم الخميس، من مباريات البطولة العربية التى تقام بالبحرين ، بعد أن خاض 4 مباريات أمام كل من قطر و الكويت والبحرين وتونس، على أن يلتقى مع الإمارات غد الجمعة، وتختتم منافسات البطولة يوم 2 أغسطس المقبل.

وحقق الفراعنة الفوز على قطر في أولى المباريات بنتيجة 90-69، فيما فاز على الكويت في المباراة الثانية 96-65، ثم خسر من البحرين بنتيجة 85- 91 في المباراة الثالثة.

ويرأس البعثة في البحرين، أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، أحمد مرعي مديرًا فنيًا، أحمد الجزار مدربًا عامًا، وليد الخراط إداريًا، محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، محمد عيسى مدلكًا، مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

تضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي،حازم المشد.

من ناحية أخرى قدمت رنيم الجداوي، لاعبة ارتكاز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، مستوى أكثر من رائع خلال مرحلة دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

وساهمت رنيم في فوز المنتخب الوطني أمام أنجولا، في ثاني جولات البطولة، حيث استحوذت على سلة المنافس بتسجيلها 18 نقطة، إلى جانب متابعتها للكرة 10 مرات، كما تعد رنيم من أبرز نجمات دور المجموعات، إذ تصدرت قائمة المتابعات الدفاعية والهجومية بإجمالي 24 متابعة "ريباوند"، كما أنها الوحيدة التي حققت المهارة المزدوجة "الدابل دابل" خلال مباراتي دور المجموعات.

ولم تتوقف تألقها عند المتابعة والمهارة المزدوجة، بل تحتل أيضًا المركز الثالث على مستوى كلا من الفاعلية بإجمالي 19.5، وكذلك قائمة هدافات البطولة برصيد 36 نقطة.