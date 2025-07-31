شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كريم فؤاد الطبي بعد غيابه عن ودية إنبي.. وحالة عاشور وعطية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن غياب كريم فؤاد عن ودية إنبي الثلاثاء، جاءت بسبب معاناة اللاعب من كدة بسيطة في الركبة ، موضحاً أن الإصابة لا تدعو للقلق لأن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة في ودية بتروجت الأحد المقبل وسيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في إنطلاقة بطولة الدوري الممتاز السبت بعد المقبل بمواجهة مودرن سبورت.

وأوضح الجهاز الطبي أن ثنائي الفريق إمام عاشور ومروان عطية يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة الأخيرة فالأول أجرى جراحة في الكتف منذ أسابيع في أمريكا خلال مشاركة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية ، أما الثاني فقد أجرى عملية "الفتاق" .

في ذات السياق ، يعقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع إمام عاشور نجم الفريق، من أجل تعديل عقده وتمديد المدة المتبقية لمدة موسمين جديدين، ليستمر مع الفريق الأحمر حتى 2030.

وينوي مسئولو النادي الأهلي تعديل قيمة عقد إمام عاشور بما يتناسب مع إمكانياته الفنية والبدنية ودوره مع الفريق وضمه للاعبي الفئة الأولى المميزة "vip"، والتي يتواجد بها كلا من زيزو وتريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد الشناوي.

ويتبقى 3 مواسم في عقد إمام عاشور مع الأهلي ولكن الإدارة ترغب في تعديل عقده ماليا بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به ومساهمته مع الفريق في حصد لقب الدوري في الموسم الماضي، وتتويجه بلقب هداف المسابقة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في توفير الحماية الكافية لإمام عاشور، وعدم تعرضه لإصابة قوية تعرضه للغياب لفترة طويلة، لاسيما وأنه تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة مرتين منذ الانضمام للأهلي قبل موسمين عطلته مدة 6 أشهر عن الفريق الأحمر.

ويواجه إمام عاشور لاعب فريق الأهلي لاعب الأهلي صعوبة فى اللحاق بانطلاقة فريقه ببطولة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي مازال يتلقى العلاج التأهيلي منها تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية، وإعلان الجاهزية التامة للمباريات الرسمية.

وتنطلق بطولة الدوري 8 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة، وتُشير الدلائل إلى أن عاشور مازال يؤدي برنامجاً تأهيلياً للتعافي من كسر الترقوة الذي تعرض له حتى يتماثل للشفاء.

ويخضع إمام عاشور لفحوصات وأشعة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدى التئام الكسر الذي تعرض له فى الكتف خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

ويرغب الأهلي فى الوقوف على مدى استجابة امام عاشور لبرنامج التأهيل الذي خضع له مؤخراً للتعافي من جراحة "الكتف"، التى أجراها فى أمريكا قبل أسابيع بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي فى افتتاح كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل السلبي.