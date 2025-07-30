شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض مع محامى تيدى أوكو للحصول على 300 ألف دولار بعد توقيع اللاعب للرياض السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي الزمالك الدخول في مفاوضات قانونية مع محامي اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، وذلك من أجل الحصول على مبلغ مالي يتراوح بين 200 إلى 300 ألف دولار، بعد توقيع اللاعب لنادي الرياض السعودى.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل تمسك الزمالك بكامل حقوقه القانونية في أزمة اللاعب، والتي تعود إلى الاتفاق الثلاثي الموقع في وقت سابق بين النادي الأبيض ونادي لوزيرن السويسري وتيدي أوكو، والذي يتضمّن التزامات واضحة من جميع الأطراف.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن الإدارة القانونية للنادي تُجري اتصالات مستمرة مع محامي اللاعب للوصول إلى تسوية مالية تحفظ حق الزمالك في ضوء الاتفاق الرسمي الذي تم توقيعه، رغم أن الصفقة لم تكتمل وقتها بشكل نهائي.

وأكدت المصادر أن إدارة الزمالك ترفض ما اعتبرته "محاولة التفاف على اتفاق قانوني موثّق"، وتؤكد امتلاكها السندات والمستندات التي تعزز موقفها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال تطور الأمر إلى نزاع قانوني.

وكان الزمالك قد أدرج تيدي أوكو ضمن أولويات التدعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على طلب من الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، غير أن اللاعب غيّر وجهته ووقع للنادي السعودي، ما دفع الزمالك للتحرك لحماية حقوقه المادية المرتبطة بالاتفاق السابق.

وتسعى إدارة الزمالك لإنهاء الملف وديًا خلال الفترة المقبلة، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة حال فشل التوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين.