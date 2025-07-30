شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه الجونة وديا غدا قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيونى نظيره الجونة غدا الخميس ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضعا الفريق قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويفتتح فريق حرس الحدود مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة البنك الأهلى في الجولة الثانية يوم الجمعة الموافق 15 أغسطيس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويكون فريق حرس الحدود راحة فى الأسبوع الاول من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى نظام البطولة الجديد.

وبدأ فريق حرس الحدود، بقيادة عبد الحميد بسيوني، معسكره المغلق، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

‎وتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لفريق حرس الحدود، استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا لـ أحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

‎وكان فريق حرس الحدود قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 24 نقطة.