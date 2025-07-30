شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد غريب يوقع للسويس موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو منتخب السويس في التعاقد مع أحمد سيد غريب مهاجم الأهلى الأسبق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه بدورى القسم الثانى ب.

يأتي ذلك في إطار خطة أبناء الغريب في المنافسة على الصعود لدورى المحترفين من جديد في ظل المنافسة المتوقعة المقرر أن تكون بالمجموعة الثالثة بالمسابقة .

وكان منتخب السويس تعاقد مع أحمد الصعيدى هداف بتروجت السابق في صفقة انتقال حر، بعد موسم واحد قضاه مع الترسانة خلال العام المنقضى.

من ناحية أخرى وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.