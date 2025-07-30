شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد معالى وأحمد ربيع يشاركان فى ودية الزمالك والمحلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الثنائى أحمد ربيع وعبد الحميد معالى، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في ودية الفريق المقرر لها غد الخميس أمام غزل المحلة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، ويخوض الزمالك مباراتين وديتين خلال الأيام الجارية، حيث يلتقى مع غزل المحلة غدا الخميس، ومع بروكسى بعد غد الجمعة.

وانتظم المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد معه لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجه المغربي، وشارك عبد الحميد معالي في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب التدريبات الفنية مع زملائه بالفريق.

كما أعلن نادي الزمالك رسمياً عن التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يلتقى غزل المحلة غدا الخميس بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، كما يلتقي الزمالك مع بروكسى بعد غد الجمعة فى نفس الملعب.



ويلتقى الفريق مع سيراميكا في الجولة الاولى من بطولة الدورى، فى اللقاء المقرر له الثامنة مساء الجمعة 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس.

وعاد الزمالك أمس لخوض تدريباته بالمعلب الفرعى لإستاد الدفاع الجوى، بعد أن أنهى معسكره المغلق الذى أقيم بالعاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية، والذى شهد خوض 3 مباريات ودية أمام كل من رع والشمس ودجلة.