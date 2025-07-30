شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الإسماعيلي وديا غدا فى ختام التحضيرات للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة نظيره الإسماعيلي غدا، الخميس، في ختام التحضيرات لمسابقة الدوري المصري الذى ينطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

وخاض فريق سموحة 5 وديات حقق خلالها الفوز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين، وفاز الفريق السكندري على طلائع الاسطول بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو 1/1 وفاز على فريق سبورتنج برباعية نظيفة، قبل أن يلاقي المجد السكندري اليوم.

بينما خاض الدراويش حتى الآن 6 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، والفوز على سبورتنج بهدف نظيف، والتعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله، والتعادل السلبى مع زد.

وقدم أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، في وقت سابق، تقريرا فنيا لمجلس إدارة النادي باحتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها مهاجم صريح وجناحين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وعلم الخليج 365 أن أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق السكندري، يحظى بدعم وثقة لا محدودة من مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم المستويات المطلوبة، وعودة سموحة للمنافسة في المركز المتقدمة في الموسم المقبل.

واعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.