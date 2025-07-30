شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يمنح الزمالك الضوء الأخضر لضم أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي الزمالك على الضوء الأخضر من إدارة المصري البورسعيدي لإتمام التعاقد مع أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عن طريق التقدم بعرض رسمى لضم اللاعب.

وجاءت موافقة المصري بعد مفاوضات جرت بين الطرفين في الأيام الماضية، أبدى خلالها الزمالك رغبته في استعادة اللاعب الذي سبق له تمثيل القلعة البيضاء، في إطار خطة تدعيم الجبهة اليمنى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، تمهيداً لإنهاء الإجراءات الرسمية وإعلان الصفقة بشكل نهائي، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق، وابلاغهم برغبته وتمسكه بالعودة للقلعة البيضاء.