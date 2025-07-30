شكرا لقرائتكم خبر عن بن حمودة يغادر معسكر غزل المحلة بسبب شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة استعدادا لمغادرة القاهرة والتوجه إلى تونس، للانضمام إلى معسكر فريقه الجديد شباب بلوزداد الجزائرى.

ومن المقرر أن يغادر التونسى محمد على بن حمودة القاهرة متوجها الى تونس غدا للخضوع إلى الكشف الطبي وإتمام التعاقد مع شباب بلوزداد الجزائرى الذى يقيم معسكره حاليا فى تونس.

وكان مسئولو نادى شباب بلوزداد الجزائرى نجحوا في الحصول على توقيع التونسى محمد على بن حمودة خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب تراجع مسئولي سيراميكا عن إتمام الصفقة.

وكان محمد على بن حمودة قد دخل دائرة اهتمامات أكثر من نادٍ فى الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أبرزها سيراميكا الذى ابتعد عن المفاوضات بعد ضمه الجنوب أفريقي فخرى لاكاى، كما دخل أيضا البنك الأهلى فى مفاوضات مع المحلة تحسبا لرحيل أسامة فيصل.