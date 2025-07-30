شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يوضح: إيقاف وغرامة كبيرة لمن يتقاعس عن الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، بيانًا بشأن تقاعس اللاعبين عن الانضمام للمنتخبات الوطنية.

وجاء نص البيان كالتالي: "انطلاقًا من التزام الاتحاد المصري لكرة السلة بمسئوليته الوطنية وحرصه الدائم على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإفريقية والدولية، يشدد الاتحاد على أن الانضمام للمنتخبات الوطنية يعد واجبًا وطنيًا على كل لاعب مصري لا يقبل التهاون. فمسؤوليتنا جميعًا -سواء كمسؤولين أو مدربين أو لاعبين- هي تمثيل مصر بأفضل صورة في جميع المحافل".

وأضاف البيان: "وعليه، يود الاتحاد أن يوضح أنه في حال امتناع أي لاعب عن الانضمام للمنتخب، فستُطبق عليه عقوبات صارمة، قد تصل إلى الإيقاف لعدة سنوات رياضية، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية كبيرة تُحدد من قبل مجلس إدارة الاتحاد، استنادًا إلى تقارير الأجهزة الفنية، فضلًا عن مخاطبة الاتحاد الدولي لتطبيق اللوائح الدولية الخاصة بالعقوبات في هذا الشأن، وذلك للاعبين في الدوري المصري واللاعبين المحترفين بالخارج كل طبقًا لحالته.. إن المصلحة الوطنية واسم مصر فوق كل اعتبار، ويدعو الاتحاد جميع اللاعبين إلى وضع مصلحة الوطن في المقام الأول".

في سياق آخر، يخوض منتخب مصر للسيدات مواجهة قوية اليوم أمام جنوب السودان، ضمن إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

وكان منتخب السيدات قد أنهى مشواره في دور المجموعات في المركز الثاني، حيث فاز على أنجولا وخسر من كوت ديفوار "البلد المضيف".

كما يستعد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في بطولة الأفروباسكت، التي ستقام في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة الأفروباسكت للرجال عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بجانب السنغال، وأوغندا، ومالي.