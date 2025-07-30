شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بالوافد الجديد محمد إسماعيل: نورت الملكي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للاعب الفريق الجديد محمد إسماعيل، بعد انضمامه رسميًا لصفوف القلعة البيضاء قادمًا من نادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت تعليقات الصفحة الرسمية ترحيبًا باللاعب بعبارة: "نورت الملكي"، في إشارة لحفاوة الاستقبال الذي يحظى به الوافد الجديد بين زملائه وجماهير النادي.

من جانبه أبدى محمد إسماعيل لاعب الزمالك الجديد المنضم حديثاً لصفوف الأبيض قادماً من نادي زد، سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي: "المفاوضات بدأت مع وكيل أعمالي، الذي أخطرني باهتمام الزمالك بالتعاقد معي، ووجود تواصل بين جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء مع إدارة نادي زد، لحسم الصفقة".

وواصل: "بعد اتفاق الزمالك مع إدارة نادي زد على تفاصيل الصفقة، تواصل معي جون إدوارد المدير الرياضي للنادي للتوقيع على العقود".

وأضاف محمد إسماعيل: "هدفي الأول كان الانتقال لنادي الزمالك من أجل جماهير القلعة البيضاء، وأرى أن اللعب للأبيض خطوة يتمناها أي لاعب، وأتمنى إسعاد جماهير الزمالك في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن المنافسة مع زملائه في خط دفاع الفريق ستكون صعبة لوجود لاعبين كبار، والجميع يخدم مصلحة الفريق، والأفضل يشارك في المباريات".

وواصل: "أطمح لتحقيق كافة البطولات مع الزمالك في الفترة المقبلة، وأن نظهر بأفضل مستوى يرضي طموحات الجماهير في الموسم الجديد".

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته موجهاً رسالة للجماهير قائلاً: "تقفون دائماً خلف النادي واللاعبين وتدعمون الزمالك باستمرار، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم في الفترة المقبلة".



محمد إسماعيل يحتفل بانتقاله إلى الزمالك



لقطة من فيديو تقديم محمد إسماعيل لاعبا فى الزمالك



محمد إسماعيل بعد الانتقال إلى الزمالك