جهاز المنتخب يجتمع بعزام لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم وديات نوفمبر وديسمبر

اجتمع الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري لمناقشة، وبحث الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر سبتمبر المقبل.

ويتخلل المعسكر المقبل مباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 5 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بوركينا فاسو يوم 9 من نفس الشهر بالعاصمة واجادوجو، في إطار مباريات الجولتين السابعة و الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما شهدت الجلسة التأكيد علي الوديات التي حددها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في جلساته السابقة مع رئيس مجلس الإدارة المهندس هاني أبو ريدة، واللعب مع منتخبات أفريقية قوية، استعدادا لأمم أفريقيا خلال معسكر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من: بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.