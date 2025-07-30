شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إيجابية من غرفة ملابس الزمالك.. المهدى سليمان ينشر صورة مع عواد والان مع تفاصيل الخبر

نشر المهدي سليمان، حارس مرمى نادي الزمالك الجديد، صورة تجمعه بزميله في الفريق محمد عواد داخل غرفة الملابس، في أول إشارة إيجابية تعكس الأجواء الطيبة بين الثنائي داخل الفريق الأبيض.

وظهر الثنائي في الصورة وهما يرتديان زي التدريب الرسمي، ويبتسمان للكاميرا، في مشهد يبعث برسالة طمأنينة لجماهير الزمالك حول العلاقة بين حراس الفريق، خاصة مع دخول الموسم الجديد واستعداد الفريق لانطلاقة قوية في الدوري.

وتأتي الصورة لتؤكد على الروح الرياضية بين المهدي سليمان ومحمد عواد، رغم المنافسة المنتظرة بينهما على حراسة مرمى الفريق في ظل رغبة كل منهما في نيل ثقة المدير الفني يانيك فيريرا.

وكان المهدي سليمان قد انضم مؤخرًا إلى الزمالك في صفقة تهدف إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، وخلق حالة من التنافس الإيجابي، خاصة مع تعدد البطولات التي سيشارك فيها الفريق هذا الموسم.

وتلقى الصورة التي نشرها المهدي تفاعلًا واسعًا من جمهور الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالروح العالية بين اللاعبين، وتمنوا لهما التوفيق والمساهمة في عودة الفريق لمنصات التتويج.