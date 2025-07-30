شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رفض الأهلي تجديد المفاوضات مع البنك لشراء أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادي الأهلي فكرة التفاوض مع نادي البنك لشراء خدمات مهاجمه أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم حاجة الفريق الأحمر إلى تدعيم هذا المركز، لاسيما بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي منذ أيام.

ويرفض الأهلي فكرة التفاوض مجدداً مع البنك الأهلي بشأن شراء أسامة فيصل بسبب المبالغة المالية في شروطهم للموافقة على بيع اللاعب وطلب مبلغ 80 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما يراه مسئولو القلعة الحمراء رقماً مبالغاً فيه.

كما يرى مسئولو النادي الأهلي أن هناك تعنتا من قبل إدارة البنك في التفاوض على شراء فيصل وهو ما لم يحدث مع أندية ثانية تفاوضت على شراء لاعبين من البنك.

في شأن مغاير، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.

رحيل محمد عبد الله عن الأهلي، رغم قناعة الإسباني خوسيه ريبيرو بإمكانياته الفنية، نظرا لازدحام مركزه الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين فى مركز الجناح، ما جعل فرصة رحيله الأفضل حتي يحصل على خبرات كافية.

ريبيرو منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر فى رحيل محمد عبد الله علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية حتى يستفيد اللاعب والنادي من المشاركة فى المباريات بالموسم الجديد.

ويواجه محمد عبد الله صعوبة فى المشاركة مع الأهلى بالموسم الجديد، بسبب العدد الكبير من اللاعبين فى مركز الجناح، مع وجود كل من محمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر الذى لم يحسم موقفه حتى الآن.