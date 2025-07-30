شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغسطس غلق باب القيد الصيفى لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية غلق باب القيد الصيفى لدورى المحترفين في العاشر من أغسطس المقبل، بينما حددت انطلاق المسابقة منتصف أغسطس.

وانطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل 2025، وستكون هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

ودخلت أندية دورى المحترفين في منافسة قوية، استعداداً للموسم الجديد لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة في ظل تقارب المستوى الفني بين أكثر من نادى على رأسها أبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن والترسانة وطنطا والإنتاج الحربى وغيرهم من الأندية القوية.

موعد القيد الشتوي

الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 31 يناير المقبل 2026، حيث تتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.