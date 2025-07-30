شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى يشارك اليوم فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

شارك مصطفى البدري، لاعب الأهلي العائد من رحلة إعارة إلى سموحة، في تدريبات الفريق الأحمر اليوم لأول مرة منذ عودته من الإعارة، قبل حسم مصيره من قبل الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو.

وانتظم البدري في تدريبات الأهلي وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل اللاعب، حيث لم يحسم النادي الأحمر موقفه النهائي من العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، سواء بالإعارة أو بيعه بشكل نهائي.

وتعاقد الأهلي مع مصطفى البدري من الإنتاج الحربي قبل عدة مواسم ولم يشارك مع الفريق الأحمر في أي مباراة. وقام النادي الأهلي بقيد مصطفى البدري في قائمته الأولى على أن يقوم بحسم مصير اللاعب خلال الأيام القادمة.

على جانب آخر، تنوى إدارة الاسكاوتنج في النادي الأهلي متابعة بطولة كأس العالم للناشئين القادمة، والمقررة في الفترة ما بين 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر وتستضيفها تشيلى، لمتابعة اللاعبين الأجانب المميزين، تحسبا للتعاقد مع واحد منهم وقيده في قائمة اللاعبين الأجانب تحت السن.

ولا يستطيع الأهلي التعاقد مع لاعبين فوق السن، مع وجود الخماسي جراديشار وبن شرقي وبن رمضان وأشرف داري واليو ديانج.

ويمكن للأهلي التعاقد مع 3 لاعبين أجانب تحت السن، وهو ما دفعه للتفكير في متابعة بطولة كأس العالم للناشئين والتي ستقام في الفترة القادمة، لمتابعة اللاعبين المميزين خاصة اللاعبين الأفارقة ومن دول شمال أفريقيا للتعاقد مع المميزين منهم في الفترة القادمة.

في شأن مغاير، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.