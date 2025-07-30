شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة فى الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عن حصول الزمالك على راحة "باي" في الجولة الحادية عشرة بالنسخة الجديدة في المسابقة التي ستنطلق يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تختتم منافساتها في مايو 2026.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في الجولة الأولى، فى حين سيواجه الأهلي مودرن سبورت في الجولة ذاتها، وبيراميدز يلتقي منافسه الإسماعيلي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة الأحد الماضي مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري الأول لمسابقة الدوري الممتاز الجديد 2025 - 2026 بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وفي ذات السياق يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 7 أغسطس المقبل 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.